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Цены на свинину взлетят: украинцев предупредили о рекордных ценниках

30 ноября 2021, 01:31
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Эксперты аграрного рынка не видят в ближайшем будущем оснований для снижения цен на свинину.

мясо
/ Getty Images

В Украине, уже вторую неделю подряд, растут цены на свинину. Речь идет о закупочной стоимости на свиней, достигших убойных кондиций.

Цена на них прирастает по 5% в неделю. Сегодня среднерыночная стоимость такиого товала (живца) составляет 46,8 гривны за килограмм, что значительно выше тех цен, которые были еще в начале третьей декады декабря, сообщает Agrotrend.

Такой стремительный рост стоимости свиней связан с повышенным рыночным спросом на этот вид мяса, который сочетается с определенным дефицитом свинины. По словам операторов рынка, все товарные партии реализуются быстро и без остатков. При этом поставить свинину сверх объема заказа они не могут, потому что ее не хватает.

Резкий скачок цен на свинину

Первая причина – это сезонная закупка мяса производителями. Ведь близятся рождественские и новогодние праздники. Это традиционно связано с повышенным потреблением мясных продуктов населением. Поэтому перед новым годом и Рождеством спрос на мясопродукты стремительно растет. Следовательно, производители сейчас пытаются запастись сырьем, чтобы завалить Украину копченостями и колбасами к новогодним праздникам.

Вторая причина – сокращение мясного импорта, вызванное значительным колебанием курсов валют, а также сложностями с логистикой. В Европе поднимается очередная волна паники, связанной с распространением нового штамма коронавируса. Поэтому снова вся логистика летит в пропасть, и рынок начинает дергаться, как в лихорадке.

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Эксперты аграрного рынка не видят в ближайшем будущем оснований для снижения цен на свинину. Она и далее будет дорожать. Уже на следующей неделе прогнозируют стоимость живца на уровне 48 гривен за кило.

В чем причина подорожания продуктов

Почему растут цены на продукты, рассказал в эфире Украина 24 глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар в них заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытками увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине резко взлетели цены на сало. В Киеве на рынках на "национальное лакомство" украинцев вешают рекордные ценники.

В столице отдельные торговцы просят за килограм сала по 500 гривен, сообщают пользователи в соцсетях.

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