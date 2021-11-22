Сало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами

Поросят с салом сейчас в Украине не осталось и скоро сало будут возить из Аргентины, говорят продавцы.
В Украине резко взлетели цены на сало. В Киеве на рынках на "национальное лакомство" украинцев вешают рекордные ценники.
В столице отдельные торговцы просят за килограм сала по 500 гривен, сообщают пользователи в соцсетях. Шокирующей новостью поделился киевлянин Роман Горяйнов в Facebook.
"Самый дешевый продукт по 200 грн, есть по 300 и 350, самый ближний к продавщице — 500. Сало по 19 долларов за кило, это впечатляет", — рассказал удивленный покупатель.
Добавим, что по сего словам дело происходило на Житнем рынке на Подоле.
Отметим, что в комментариях люди возмущаются из-за небывалых цен:
- "Украина - родина слонов";
- "В Зп сала дороже 120 нет. А тонкое вообще по 50";
- "Ох и ох*евшие у вас торгаши";
- "Продавщица рассказала, что поросят с салом сейчас нет и скоро сало будут возить из Аргентины";
- "С Аргентины сало будет по 1000";
- "Тогда уж лучше сало пингвинов".
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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.
В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.
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