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Сало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами

22 ноября 2021, 11:31
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Поросят с салом сейчас в Украине не осталось и скоро сало будут возить из Аргентины, говорят продавцы.

сало
В Украине рекордно дорожает сало / Facebook Р.Горяйнова

В Украине резко взлетели цены на сало. В Киеве на рынках на "национальное лакомство" украинцев вешают рекордные ценники.

В столице отдельные торговцы просят за килограм сала по 500 гривен, сообщают пользователи в соцсетях. Шокирующей новостью поделился киевлянин Роман Горяйнов в Facebook.

"Самый дешевый продукт по 200 грн, есть по 300 и 350, самый ближний к продавщице — 500. Сало по 19 долларов за кило, это впечатляет", — рассказал удивленный покупатель.

Добавим, что по сего словам дело происходило на Житнем рынке на Подоле.

Отметим, что в комментариях люди возмущаются из-за небывалых цен:

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  • "Украина - родина слонов";
  • "В Зп сала дороже 120 нет. А тонкое вообще по 50";
  • "Ох и ох*евшие у вас торгаши";
  • "Продавщица рассказала, что поросят с салом сейчас нет и скоро сало будут возить из Аргентины";
  • "С Аргентины сало будет по 1000";
  • "Тогда уж лучше сало пингвинов".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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