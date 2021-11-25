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Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину

25 ноября 2021, 10:48
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Следует отметить, что эксперты также спрогнозировали рост цен не только на сливочное масло, но и на молоко вкупе с многочисленными молочными продуктами.

Масло
Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину / Reuters

В украинских магазинах уже к концу нынешнего года на 15% подорожает сливочное масло. Об этом рассказали в программе "Завтрак з 1+1".

Такие прогнозы, по мнению экспертов, связаны, прежде всего, с мировыми тенденциями. Цены на сливочное масло в мире за последний месяц выросли на треть. Также большие цены на масло за последние годы на украинском рынке объясняют высоким спросом на сырье, производство которого в Украине стремительно уменьшается.

Следует отметить, что эксперты также прогнозировали рост цен на молоко и молочные продукты.

Производить продукты из молока стало дороже, говорят эксперты, поскольку энергоносители выросли в три раза. Понемногу вырастают и зарпалты. Все это причина ценников в магазинах: 50 гривен за 350 гривен сыра и около 30 гривен за неполный литр молока.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подсолнечное масло сильно подорожает. Как говорят эксперты, хоть мировые цены на подсолнечное масло снизились, однако все равно остаются на высоком уровне.

"Цены на пальмовое масло остаются высокими. Это в ближайшее время будет поддерживать цены на соевое и подсолнечное масло на высоком уровне", – объяснили специалисты

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