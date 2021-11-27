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Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

27 ноября 2021, 14:12
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Столичные супермаркеты делают наценку на картофель на 85% от оптовой цены. И это самый высокий показатель по Украине, говорят эксперты.

картофель
В Украине резко упали цены на картофель / Фото pixabay.com

В Украине подешевел картофель. В ноябре 2021 килограмм картошки в среднем стоит от шести гривен. При этом розничная наценка в супермаркетах Киева на картофель оказалась самой высокой в Украине и составила 85% от оптовой цены, передает EastFruit.

Как рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, несмотря на резкое снижение оптовых цен на картофель после уборки урожая 2021 года, сети супермаркетов не спешили снижать розничные цены.

"Интересно отметить, что за год оптовая цена на картофель в Украине снизилась на 31%, а вот снижение розничной цены в Киеве не произошло вообще, в то время как в других регионах супермаркеты всё-таки снизили розничные цены на 1-5%", — отметил эксперт.

По его словам, отчасти цены на картофель в супермаркетах не снижались потому, что у них наблюдается небольшой рост качества картофеля на полках.

"А качественный картофель, как правило, можно и нужно продавать дороже, ведь некачественный продукт на полках приводит к огромных убыткам для всех участников рынка", - объяснил Ярмак.

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Вторая причина того, что розничные цены на картофель почти не снизились, в том, что, учитывая высокие темпы роста затрат супермаркетов на персонал, аренду помещений, энергоносители и другие статьи затрат, они вынуждены повышать наценки на продукцию, чтобы не прогореть.

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Цены на картофель в Киеве

Розничная цена на картофель в столицах Молдовы и Таджикистана в среднем на 40% выше, чем в Киеве, а в столицах Грузии и Узбекистана – более чем в полтора раза выше.

Самая низкая наценка при реализации картофеля на момент проведения аудита была в Душанбе – всего лишь 17% против 85% в Киеве.

Аналогичная ситуация в Ташкенте, столице Узбекистана – наценка на картофель была всего 28%.

В Тбилиси наценка сетей супермаркетов при реализации картофеля была средней, а вот в Кишинёве почти достигала киевского уровня и составила 76%.

Как сообщал Главред, в Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года. В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза. И сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг.

При этом в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

Также цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.

В то же время в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

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