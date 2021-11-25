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В Украине рухнули цены на популярный овощ

25 ноября 2021, 08:17
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Производители и продавцы, у которых нет своих помещений для хранения картофеля, боятся, что товар испортится, поэтому начали продавать его со скидкой.

картофель
В Украине подешевел картофель / Фото pixabay.com

На украинских рынках и в магазинах подешевел картофель. В ноябре 2021 килограмм картошки в среднем стоит более шести гривен.

По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, в последний месяц осени картофель подешевел на 20%, говорится в программе Сніданок з 1+1.

Стремительное снижение цены эксперты объясняют первыми ночными заморозками. Производители и продавцы, у которых нет своих помещений для хранения картофеля, боятся, что товар испортится, поэтому начали продавать его со скидкой.

В свою очередь, остальные овощи "борщевого набора" продолжают дорожать. Дороже всего стоят свекла, лук и морковь.

Как сообщал Главред, в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

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При этом в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

Также цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.

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