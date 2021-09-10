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На Ровенщине мужчину едва не убил картофель

10 сентября 2021, 16:26
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Он в больнице с множественными переломами ребер.

Картофель
Картофель накрыла мужчину с головой / УНИАН

Трагический случай произошел в селе Мокрое на Ровенщине. Мужчина пострадал от картофеля. Он выкопал картофель на огороде, нагрузил на подводу, чтобы перевезти. Однако добраться к месту дислокации так и не смог, получив серьезные травмы.

Как говорится в сюжете ТСН, по дороге конь получил сильный испуг. Его напугала чужая собака. Животное резко отшатнулось. В результате, телега с картофелем перевернулась и с головой накрыла извозчика.

Мужчина госпитализирован в больницу с переломами. В частности, у него сломаны ребра и травмирована грудная клетка. Однако жизни угрозы нет.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мальчик переходил через мост и сорвался вниз. Из-за аварийного моста ребенок упал на камни и получил множественные переломы, в том числе черепно-мозговую травму. Он в реанимации.

viber
картофель новости Ровно
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