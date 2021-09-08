На Ровенщине тетя с племянником решили заглянуть внутрь патрона: распиливали болгаркой

Родственники хотели сделать деталь к прибору / НПУ

На Ровенщине люди нашли патрон и решили посмотреть, что у него внутри. Тетя и ее племянник попытались распилить боеприпас болгаркой. В результате, они тяжело травмировались и попали в реанимацию.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, сообщение от медиков о том, что в больницу с множественными огнестрельными ранениями попали двое жителей села Моквин поступило вечером 7 сентября.

Копы выяснили, что телесные повреждения женщина и мужчина получили в своем дворе из-за разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию (12,7×108 мм).

Теперь у 71-летней женщины политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ранения тела. А ее 54-летний племянник находится в реанимации без сознания. У него еще более тяжелые травмы.

В полиции начали досудебное расследование по факту незаконного обращения с боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Женщина утверждает, что боеприпас она нашла в лесу где-то месяц назад. А распилить его они решили, чтобы сделать деталь к бытовому устройству.

Напомним, ранее в Новоград-Волынском произошла жуткая трагедия. На скорую поступил девятилетний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины.

Копы заподозрили в происшествии военного из Киева, друга семьи, который приехал накануне. На месте ЧП были обнаружены пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. А в машине военного провели обыск и нашли целый арсенал оружия.