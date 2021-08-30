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В Ровно неадекватный пациент распылил в лицо врачу слезоточивый газ

30 августа 2021, 21:20

Медики скорой выезжали на вызов и доставили для оказания помощи 24-летнего жителя Ровно с резаными ранами рук и запахом алкоголя.

В Ровно пьяный мужчина напал на врача

В Ровно пьяный 24-летний местный житель прямо в приемном отделении местной центральной горбольницы напал на 45-летнего врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ. Пострадавший получил химические ожоги глаз, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Как предварительно выяснили полицейские, медики скорой выезжали на вызов и доставили для оказания помощи 24-летнего жителя Ровно с резаными ранами рук и запахом алкоголя. Вместе с ним в заведение приехала и 21-летняя девушка. В ожидании дежурного врача оба начали вести себя неадекватно, нецензурно ругаясь в адрес медперсонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у молодых людей с врачом-травматологом возник конфликт, в результате которого парень из газового баллончика распылил в лицо медику слезоточивый газ.

В полиции отметили, что злоумышленник уже имел проблемы с законом. Будучи несовершеннолетним он попадался на кражах. Также его задерживали за незаконный оборот наркотиков. Парень был также судим за разбой.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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главврач новости Ровно больница
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