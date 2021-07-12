На Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военного

К ранению может быть причастен военный / Fraza.ua

В Новоград-Волынском Житомирской области в понедельник, 12 июля, посреди дня тяжело ранили 9-летнего мальчика. Ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его госпитализировали в больницу. Он в реанимации.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции по региону, к инциденту причастен военнослужащий.

Происшествие якобы произошло на берегу местной реки. Однако пзже правоохранители выяснили, что мальчика ранили прямо в его доме.

"С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины).

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Напомним, ужасный инцидент произошел в Харькове. Подростки посреди дня обстреляли трамвай из пневматического оружия. Виновники сбежали. Один из пассажиров получил ранение и попал в больницу, другие - отделались испугом. Они скрывались от выстрелов на полу транспортного средства.

Добавим, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения Ивану Мартынюку, который ранил двух человек во время стрельбы в Голосеевском районе.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил задержанного под стражу сроком на два месяца.

Стрельба в Голосеевском районе: о чем сообщалось ранее

Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля.

Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.