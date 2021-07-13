На Житомирщине военный выстрелил ребенку в спину: подозревают полковника главразведки

Мужчина вероятно является полковникм главразведки / НПУ

В понедельник, 12 июля, в Новоград-Волынском произошла жуткая трагедия. На скорую поступил девятилетний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины. Оказалось у мальчика задеты три органа. Его сразу госпитализировали в реанимацию.

Несмотря на то, что родители жертвы утверждали, что это был несчастный случай, который произошел у реки, правоохранители обыскали жилище и выяснили, что мальчика ранили прямо дома.

Копы заподозрили в происшествии военного из Киева, друга семьи, который приехал накануне. На месте ЧП были обнаружены пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Теперь подозрения полиции оправдались. В машине военного провели обыск и нашли целый арсенал оружия.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, раненого мальчика в тяжелом состоянии в медучреждение доставил 43-летний житель столицы, знакомый его отца. Он якобы хвастался оружием в том время, когда рядом были двое детей - ранений мальчик и его брат-близнец.

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"Предварительно, инцидент произошел вследствие неосторожного обращения с оружием. В ходе неотложного обыска в его автомобиле были обнаружено и изъято оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества, а именно - автомат Калашникова - 2 штуки, пистолет "Форд"-17 - один, боеприпаси около 100 единиц, РПГ-26 - 3 штуки и РПГ– 22 - 2 штуки, а также мины направленного жействия. Это - полковник", - говорится в сообщении.

Военный задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение"). Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по указанной статье.

Кроме этого, открыто уголовное производство по ст. 263 УКУ ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Состояние мальчика тяжелое. Его собираются транспортировать с помощью авиации МВД из Новоград-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава.

Напомним, 9-летнего мальчика привезли в больницу с простреленными позвоночником, желудком и селезенкой.

Добавим, ужасный инцидент произошел в Харькове. Подростки посреди дня обстреляли трамвай из пневматического оружия. Виновники сбежали. Один из пассажиров получил ранение и попал в больницу, другие - отделались испугом. Они скрывались от выстрелов на полу транспортного средства.