В Украине резко подорожал важный продукт из борщевого набора

В Украине стремительно дорожает свекла / Фото pixabay.com

В Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года.

В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза. И сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг, сообщает портал EastFruit.

Такой стремительный рост цен на свеклу аналитики объясняют тем, что на рынке довольно ограниченное предложение данной продукции - свеклу хотят продать по максимальной цене весной.

Из-за роста цен на свеклу уже на этой неделе в страну завезли первые партии корнеплода из Польши. Пока поставки польского овоща невелики, а стоимость колеблется в пределах 8,00-8,50 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что при такой ситуации могут не оправдаться надежды на рост цен на свеклу весной.

Читайте такжеЦены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причинуЕсли украинские производители и дальше будут придерживать овощ и не запускать в продажу, то со следующей недели импорт из Польши может резко увеличиться.

Как сообщал Главред, на украинских рынках и в магазинах подешевел картофель. По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, в ноябре 2021 картофель подешевел на 20% и в среднем стоит шесть гривен за килограмм.

Читайте также: