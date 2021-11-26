В Украине резко подорожал важный продукт из борщевого набора

Украинские фермеры хотят сорвать "большой куш" весной, поэтому сейчас попридержали свеклу в овощехранилищах.
В Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года.
В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза. И сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг, сообщает портал EastFruit.
Такой стремительный рост цен на свеклу аналитики объясняют тем, что на рынке довольно ограниченное предложение данной продукции - свеклу хотят продать по максимальной цене весной.
Из-за роста цен на свеклу уже на этой неделе в страну завезли первые партии корнеплода из Польши. Пока поставки польского овоща невелики, а стоимость колеблется в пределах 8,00-8,50 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что при такой ситуации могут не оправдаться надежды на рост цен на свеклу весной.
Читайте такжеЦены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причинуЕсли украинские производители и дальше будут придерживать овощ и не запускать в продажу, то со следующей недели импорт из Польши может резко увеличиться.
Как сообщал Главред, на украинских рынках и в магазинах подешевел картофель. По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, в ноябре 2021 картофель подешевел на 20% и в среднем стоит шесть гривен за килограмм.
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