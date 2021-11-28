В Украине взлетели цены на курятину: перед праздниками филе станет "золотым" / Reuters

В Украине за последний год значительно подорожала курятина - специалисты зафиксировали рост цен на 30%.

По словам экспертов, такое ценовое поведение продукции повлекло за собой рост затрат на производство, пишет UBR. К тому же в 2021 году значительно подорожали зерновые, что стало причиной удорожания комбикорма. В связи с этими факторами производители курятины не имеют другого выхода, кроме как поднимать цены.

При этом в Украине зафиксировали сокращение объемов производства курятины, несмотря на то, что за последние 10 лет показатель ежегодно рос.

Так, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, промышленное производство за десять месяцев 2021 года сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%.

"В таких условиях цена и выросла", – подчеркнула она.

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Таким образом, покупателям нужно готовиться к новому "праздничному" скачку цен. В частности, подорожает куриное филе и другая популярная продукция.

Ранее сообщалось, в Украине цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.

В результате удорожания энергоносителей вскоре в украинских магазинах можно будет встретить рафинированное подсолнечное масло по цене выше 100 грн за литр, заявил член "Украинской Рады бизнеса" и собственник компании "ГрадОлия" Станислав Таршин.

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