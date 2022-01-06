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Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике - ответ ученых

6 января 2022, 02:57
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Идеальная температура для хранения томатов 16,7-20°C. Важно не класть помидоры друг на друга.

помидоры
Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике / УНИАН

Ученые пояснили, почему нельзя хранить помидоры в холодильнике и как холод портит томаты, сообщает 5minutecrafts.

Группа ученых изучила более 25 000 генов различных видов томатов. Их охлаждали при 5°C в течение 1, 3 и 7 дней, а затем оставляли еще на 1 сутки при комнатной температуре. К тому же один день охлаждения не имел значительного влияния на помидоры, но длительные периоды подавляли гены.

Оказалось, что помидоры, которые хранились в холодильнике, были менее вкусными.

Где хранить помидоры

Идеальная температура для хранения томатов 16,7-20°C. Важно не класть помидоры друг на друга. Лучше держать их рядом, чтобы предотвратить быстрое гниение.

Несмотря на то, что хранение в холодильнике вредит помидорам, все же можно вернуть им старый вкус.

Важно не есть помидоры, как только достанете из холодильника. Им нужно дать полежать, пока они не станут комнатной температуры. В частности, процесс нагрева частично восстановит вкус.

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