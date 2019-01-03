Французский эксперт объяснил, почему Россия может стать опаснее в 2019-м

РФ может стать опаснее в 2019-м, поскольку не было четкого и сильного ответа на ее агрессивные действия в мире, полагает эксперт / УНИАН

Глава парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензер считает, что в 2019 году Российская Федерация может стать более опасной, основная причина — отсутствие четкого и сильного ответа на ее агрессивные действия в мире.

РФ устроила своеобразную идеологическую войну, которая не ограничивается желанием захватить территории и заморозить конфликты, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник добавил, что Россия устроила своеобразную идеологическую войну, которая не ограничивается желанием захватить территории и заморозить конфликты.

"Режим Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) стремится полностью разрушить международные роли, международное право, включая гуманитарное, и все системы ценностей вроде прав человека, мирного разрешения конфликтов…", — отметил аналитик.

"Думаю, основная причина (того, что Россия станет более опасной — Ред.) заключается в том, что до сих пор не было четкого и сильного ответа на агрессивное поведение России на внешней арене", — заявил Тензер.

"Оно началось с Чеченской войны, о которой медиа тогда в основном почти не знали и не вспоминали. Думаю, никто из западных лидеров тогда не уделял внимания войне в Чечне. По моему мнению, это свидетельствовало, что следует ожидать чего-то подобного в других частях мира", — подчеркнул эксперт.

"Не было ни одного ответа на события в Грузии в 2008 году и атаки (применение химического оружия — Ред.) в Гуте (пригород столицы Сирии Дамаска — Ред.) в 2013 году, что было для России поводом подумать, что можно поддерживать режимы, которые прибегают к геноциду, вроде режима Асада (сирийский президент Башар Асад — Ред.). А потом — и использовать в Сирии вооруженные силы осенью 2015 года", — сказал аналитик.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с Россией"И, конечно, в случае с войной на Донбассе и захватом Крыма в 2014 году. Думаю, есть много событий, которые демонстрируют нежелание Запада дать сильный ответ, но сейчас ситуация даже хуже из-за Трампа (президент США Дональд Трамп — Ред.), которого совсем не беспокоят угрозы остальному миру", — подчеркнул собеседник.

Тензер предупредил, что это чревато желанием РФ двигаться даже дальше. "В этом нет ничего совершенно нового, но я думаю, что это новый шаг. Думаю, вывод войск США из Сирии может быть знаком, что у Запада не будет желания и решимости бороться против новых видов агрессии, пока Трамп занимает должность…", — добавил он.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.