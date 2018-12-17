Эксперт рассказал о "пропагандистских снарядах" путинского Кремля

Кремль применяет против Запада пропагандистские снаряды с разделяющимися боеголовками, сообщил эксперт / GettyImages

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что идеологическая война Российской Федерации против Запада гораздо коварнее и эффективнее, чем противостояние Союза Советских Социалистических Республик с западными странами.

Советский Союз обстреливал мир цельными идеологическими болванками "коммунизма", а путинский (президент РФ Владимир Путин — Ред.) Кремль использует пропагандистские снаряды с разделяющимися боеголовками, каждая из которых летит к определенной цели, написал эксперт в Facebook.

По его словам, разным группам населения посылаются различные, иногда — противоположные идеологические месседжи, позволяющие эффективно на них воздействовать.

"Пропаганда рассчитана на все слои западного общества, но есть и приоритетные целевые группы. Это правые и левые радикалы, а также русскоязычные и просто активно недовольные граждане. Радикалы всегда были и будут", — отметил аналитик.

Социолог полагает, что "задача путинской пропаганды обеспечить им массовую поддержку и использовать для разрушения демократических институтов". "Правых пугают иноверцами, геями... Им рассказывают о нашествии мигрантов, развратном сексуальном просвещении, привилегиях меньшинств, кознях либералов и демократов", — добавил публицист.

"Левым посылается месседж о злодействах мировой финансовой олигархии и транснациональных корпораций. Русскоязычных, живущих за границей, разводят на патриотизм по принципу "наших бьют", — сообщил он.

Перед правыми Кремль позиционирует себя как последний защитник традиционных христианских ценностей; перед левыми — как противник американской гегемонии и мировых буржуазных элит", — подчеркнул автор.

Читайте такжеБольшая война Украины и России совсем близко — ШендеровичЭйдман считает, что "пропаганда путинского режима имеет цельный идеологический стержень — это антилиберализм и атиамериканизм (для всех, кроме самих американцев)".

"На этом сходятся и левые, и правые западные радикалы, и русскоязычные "ватники" за рубежом. Эта пропаганда всегда направлена на подрыв доверия населения к демократическим институтам и ценностям, на разрушение атлантического единства", — отметил социолог.

"Главный ее месседж для европейцев и жителей других демократических стран — "во всех мировых бедах виноваты США, ваша демократия всего лишь — американская марионетка; Путин хочет мира, а американцы ведут к войне". Самим американцам посылается другой месседж: "европейцы и другие союзники обманывают и обирают вас", — написал эксперт.

Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что у агитпропа (сокращение от слов агитация и пропаганда) Владимира Путина есть две пропагандистские версии войны против Украины — для "безусловно тупых" и для условно "умных".