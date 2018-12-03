Названы две версии агитпропа Путина войны РФ против Украины: для "тупых и умных"

В России есть две пропагандистские версии войны страны против Украины, сообщил эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что у агитпропа (сокращение от слов агитация и пропаганда) президента РФ Владимира Путина есть две пропагандистские версии войны против Украины — для "безусловно тупых" и для условно "умных".

Первая версия противостояния с украинским государством рассчитана на массового российского телезрителя, а вторая — на западную публику и интеллигенцию внутри России, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Массовая версия тривиальна: во всем виновата "бандеровская хунта", а "настамнет". Элитный вариант посложнее: обе стороны виноваты в "гражданской войне" в Украине и в "конфликте" между Украиной и Россией", — отметил автор.

По его словам, эта версия "распространяется как бы независимыми СМИ и спикерами, охотно покупается российской "либеральной" публикой и западными путинферштеерами (люди, понимающие Путина — Ред.). Она проникает даже в официальные заявления властей европейских стран", — добавил публицист.

"Именно так трактуется и пиратский захват украинских моряков в Керченском проливе, и ответное введение военного положения в ряде регионов Украины, и запрет россиянам на поездки в эту страну", — полагает социолог. Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что Владимир Путин идет по пути большевистских лидеров, только в новой российской государственной идеологии целью является не коммунизм, а образ "Великой России".

Эксперт считает, что президент пытается сформировать в обществе страны мобилизационную психологию постоянного преодоления трудностей, нарастающих по мере продвижения к цели, и для этого была разыграна трагикомедия "Керченское сражение".