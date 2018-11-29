Путин разыграл трагикомедию "Керченское сражение" — социолог

Владимир Путин разыграл трагикомедию "Керченское сражение", полагает социолог / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин идет по пути большевистских лидеров, только в новой государственной идеологии целью является не коммунизм, а образ "Великой России".

Российский лидер пытается сформировать в обществе страны мобилизационную психологию постоянного преодоления трудностей, нарастающих по мере продвижения к цели, и для этого была разыграна трагикомедия "Керченское сражение", написал эксперт в Facebook.

"В новой госидеологии штурмуемая "зияющая высота" — уже не коммунизм, а образ "Великой России". Эту будущую "могучую и процветающую державу" Путин вынашивает буквально в собственном животе, а враги (США и НАТО) с помощью Украины пытаются уничтожить прямо в зародыше", — отметил автор.

По его словам, главе России для поддержания мобилизационного сознания граждан необходимы все новые свидетельства успешного преодоления "происков врагов". "С этой целью была разыграна трагикомедия "Керченское сражение", — добавил публицист.

Читайте такжеРоссия переступила черту и перевела конфликт с Украиной в новое место — посол США"Рука Всевышнего отечество спасла. Великий Путин защитил страну от орд страшных бандеровских буксиров, норовивших ворваться в мирные дома россиян, чтобы надругаться над их женами и моторными лодками", — привел социолог суть трагикомедии.

Эйдман предупредил, что путинский "режим запрограммирован на повторение подобных и еще более опасных военных провокаций, пока он существует, существует и постоянный риск новой войны".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.