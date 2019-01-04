В Чехии разразился скандал после слов главы МИД о чествовании Украиной ОУН и УПА

В Чехии скандалят из-за решения Украины по воинам ОУН и УПА / olmas55.nethouse.ru

В Чехии политики выясняют отношения по поводу решения Верховной Рады о предоставлении статуса участников боевых действий бойцам ОУН и УПА.

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, признание Киевом воинов УПА и ОУН борцами за независимость является внутренним делом Украины, не касающимся Чехии.

На это заявление отреагировал лидер Коммунистической партии Чехии Войтех Филип. Он отметил, что очень обижен на заявление Петршичека.

"Думаю, он должен серьезно подумать, может ли он приехать в Оломоуцкий край и посетить Чешский Малин. Это село, которое мы построили после войны. Те, кто пережил рейд бандеровцев, поселились там", - заявил Филипп.

Как пишет чешское издание denikN.cz, Филипп вспомнил о 374 чехах, погибших в украинском Малине (ныне Ривненская область) в июле 1943 года, однако бандеровцы не имели ничего общего с этим преступлением.

"Кроме того, Филипп ошибся в названии села (называется Новый Малин) и ввел в заблуждение утверждением, что "мы построили село", - говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что отзыв польского посла в Украине Яна Пекло мог быть связан с его симпатиями к "бандеровцам".