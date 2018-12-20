На отзыв польского посла в Украине могли повлиять "симпатии к бандеровцам" - СМИ

Ян Пекло / 2000.ua

Отзыв польского посла в Украине Яна Пекло может быть связан с его симпатиями к "бандеровцам"

Несмотря на то, что официальная причина отзыва Варшавой дипломата не оглашалась, издание Wprost.pl пишет, что назначение Пекло в 2016 году вызвало недовольство из-за его позиции по Волынской трагедии.

В одном из интервью, которое он дал за год до вступления в должность газете Dziennik Polski, будущий посол назвал события 1943 года "эпизодом братоубийственной борьбой украинцев и поляков".

Он также высказывал симпатии украинцам, "которые боролись против коммунистического режима", - бойцам УПА.

Также Пекло заявлял, что если с немецким народом Польше после Второй мировой войны удалось найти взаимопонимание и примирение, то с Украиной еще только предстоит это сделать.

Пекло должен покинуть пост 31 января 2019 года. Имя его преемника пока неизвестно.

Пекло с 2003 года был директором Восточного института мостов в Красичине, а с 2005 года директором Польско-украинского фонда сотрудничества PAUCI со штаб-квартирой в Варшаве и Киеве. Много лет работал журналистом и координатором образовательных проектов. Он был долгосрочным комментатором восточно-польских и украинских СМИ.

6 декабря депутаты Верховной Рады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с предложением посмертно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины.

19 декабря за постановление под №9234 проголосовали депутаты Рады - таким образом день рождения одного из лидеров украинского национализма в XX веке Степана Бандеры, в 2019-м будет отмечаться в Украине на официальном уровне.