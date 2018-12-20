Посол Польши Ян Пекло прекращает работу в Украине

Ян Пекло уволен с поста посла Польши в Украине / Еспресо.TV

Приказом президента Анджея Дуды посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с дипломатической должности.

Как сообщает Польское радио, соответствующее решение было обнародовано в издании Monitor Polski.

"На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 отзываю с 31 января 2019 г Яна Пекло от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - говорится в постановлении президента Польши.

Отмечается, что решение также подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский заявил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений.

"Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; имею надежду, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", - подчеркнул польский чиновник.

Как известно, Ян Пекло занимал должность посла Польши в Украине с 2016 года. Ранее он работал журналистом и экспертом, занимаясь польско-украинским сотрудничеством. Дипломат также возглавлял электронный журнал Forum, который активно писал о диалоге культур.

Напомним, Пекло заявлял, что если с немецким народом Польше после Второй мировой войны удалось найти взаимопонимание и примирение, то с Украиной еще только предстоит это сделать.