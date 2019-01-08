"Провокации Киева": посол Украины ответил экс-президенту Чехии и сравнил Путина с Гитлером

Вацлав Клаус / novoskop.ru

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис отреагировал на заявление бывшего президента Чехии Вацлава Клауса о том, что Запад подстрекает Украину на провокации против России.

На своей странице в Twitter Перебыйнис, проводя аналогии между заявлением Клауса и событиями перед началом Второй мировой воны, обратился к нему с вопросом: "Означает ли его заявление об Украине его согласие с теми, кто считал, что в 1938 году Чехословакия спровоцировала "осторожного и здравомыслящего" Гитлера?".

Как отмечает Radio Praha, слова Перебыйниса приветствовали чешские политики евродепутат Яромира Штетина и экс-председатель фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Отметим, что в интервью ТВ Prima Клаус заявил о том, что элиты западных стран, в частности Чехии, якобы подталкивают Украину к провокациям против России. Клаус заявил, что при этом Путин ведет себя "осторожно и трезво" и не реагирует.

Напомним, ранее в США заявили о том, что Украина превращается в "неуправляемую проблему" для Вашингтона и Евросоюза.