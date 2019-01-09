Ушел из жизни последний глава Верховного совета СССР

Анатолий Лукьянов участвовал в путче накануне развала СССР / Фото: Коммерсантъ

В Москве 9 января на 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.

"Он тяжело болел", - сообщила РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова.

Советский экс-чиновник будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как известно, в марте 1990 года Михаил Горбачев стал президентом СССР, и Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета. В августе 1991 года Лукьянов примкнул к членам ГКЧП, а после подавления путча был арестован по обвинению в попытке захвата власти в стране. Позднее он утверждал, что не входил в состав ГКЧП и не считал введение в СССР чрезвычайного положения оправданным. Несколько месяцев политик провел в заключении, затем был освобожден под подписку о невыезде.

Позже Лукьянов в течение десяти лет избирался депутатом Госдумы от КПРФ. Помимо политической деятельности Лукьянов писал стихи и издал несколько поэтических сборников под псевдонимом Анатолий Осенев.

Напомним, в Москве на Николо-Архангельском кладбище 8 января простились с легендарным советским певцом и композитором Крисом Кельми, который умер 1 января в своем доме в Подмосковье.