В России после Нового года умер Крис Кельми

Исполнитель "Ночного рандеву" и "Замыкая круг" умер в 63 года / Фото: Legion-media

В своем доме в Подмосковье 1 января умер известный советский и российский певец Крис Кельми.

"Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг", - сообщили источники издания StarHit.

Отмечается, что узнать информацию удалось от сотрудницы местного агентства ритуальных услуг, которая отправила журналистов за комментариями к жене певца.

У супруги Кельми комментарий взять пока не удалось. Брат исполнителя утверждает, что последней умершего видела его жена Людмила, которая навещала его 30 декабря. После Нового года автор советских хитов на связь не выходил.

Российские СМИ ранее писали, что 63-летний Кельми еще в 2017 году признался в алкогольной зависимости. Журналисты утверждали, что певец живет затворником в Подмосковье и выглядит, как хронический алкоголик.

Незадолго до смерти Кельми написал завещание, поскольку заявлял о проблемах со здоровьем. Все свое имущество он оставил бывшей жене и сыну.

Как ранее сообщалось, Кельми в состоянии алкогольного опьянения едва не убил свою жену.