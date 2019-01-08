В Москве инкогнито простились с Крисом Кельми

Кельми похоронили без шума и пафоса / Фото: Legion-media

В Москве на Николо-Архангельском кладбище 8 января простились с легендарным советским певцом и композитором Крисом Кельми, который умер 1 января в своем доме в Подмосковье.

" Сегодня у Николо-Архангельского крематория было прощание с Крисом. Достаточно узким кругом. Были родные — жена, сын, мы со старшим братом, племянницы. Близкие друзья и артисты — Сергей Минаев, Андрей Мисин, Коля Трубач, Игорь Мельник, Миша Муромов", - цитирует ТАСС брата артиста Евгения Суслина.

Брат сознался, что у них с Кельми были сложные отношения, однако в памяти он оставил лишь позитивные воспоминания.

" Я брата очень любил. У нас с ними были непростые отношения, но мы с ним друг друга простили. Я ему сказал правильные слова у гроба... Надеюсь, он меня услышит на небесах", - признался Суслин.

По данным СМИ, на похоронах присутствовало около 20 человек – родственники 63-летнего Кельми и самые близкие друзья. Брат певца рассказал, что был против непубличных похорон, однако такое решение приняли экс-жена исполнителя и его единственный сын.

Ранее в России представители шоу-бизнеса комментировали смерть Криса Кельми. В частности, музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил: "Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика".

Напомним, Главред собрал в один материал основные вехи творческой и жизненной биографии легенды советской эстрады Криса Кельми.