"Он настойчиво себя убивал": коллеги вспоминают Криса Кельми

3 января 2019, 01:14

У легенды советской эстрады была серьезная алкогольная зависимость.

Кельми умер в 63 года / Фото: Legion-media

В России представители шоу-бизнеса комментируют смерть известного певца Криса Кельми, который ушел из жизни 1 января в своем доме в Подмосковье.

Как сообщает ТАСС, музыкальный продюсер Евгений Фридлянд назвал смерть исполнителя печальным известием, однако вполне предсказуемым.

"Но на самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль", - отметил продюсер.

По словам Фридлянда, Кельми в музыке стал особенным явлением, но последние годы жизни перечеркнули все его достижения.

"Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика", — заключил он.

Певица Лолита Милявская заявила в Instagram, что скончавшийся Крис Кельми был одним из немногих "гениев", которых она знала, но мог сделать при жизни гораздо больше.

"Давайте все споем сегодня песню "Замыкая круг". Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса", - отметила Лолита.

Российский певец Алексей Глызин рассказал, что хорошо знал музыканта, и у него было много положительных качеств, но в последнее время он столкнулся с серьезными проблемами.

" Для меня это жутко, когда мои товарищи, коллеги, люди, с которыми я знаком много лет... Недавно был Женя Осин, для меня это был шок", - сказал Глызин.

Талантливым исполнителем назвала Кельми российская певица Диана Гурцкая.

"Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году "Рок-ателье" — глотком подлинной свободы в жестко регламентированном мире советской действительности", - сказала исполнительница.

Гурцкая назвала песню "Замыкая круг" гимном многих поколений.

Российский певец Юрий Лоза отметил, что Кельми в последнее время отстранился от работы и своего окружения.

"Он был талантливым мелодистом. И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом. Что можно еще сказать... Царствие небесное", - подытожил Лоза.

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Певица Ольга Кормухина, которая работала с Кельми в течение года в "Рок-ателье", подчеркнула, что он был хорошим, профессиональным музыкантом.

" Я думаю, все-таки такая невостребованность сгубила многих. Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошел их, остался в здравом состоянии", - сказала она.

Российская телеведущая Дана Борисова, которая вместе с Крисом Кельми и Евгением Осиным лечилась от алкоголизма в одной из клиник Таиланда, была шокирована известием о смерти исполнителя.

"Боже, какой ужас! Как же жаль их... Не знаю о его смерти, но предчувствую, что это правда", - не сдержала эмоций Борисова.

Напомним, Главред собрал в один материал основные вехи творческой и жизненной биографии легенды советской эстрады Криса Кельми.

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