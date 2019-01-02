Умер Крис Кельми: творческая и жизненная биография легенды советской эстрады

2 января 2019, 21:58

Известный в 80-х поп-исполнитель и композитор в последние годы жизни злоупотреблял алкоголем и жил затворником.

Кельми
Кельми ушел из жизни в 63 года / Фото: Legion-media

Анатолий Арьевич Кельми (по другим источникам фамилия певца – Калинкин) родился 21 апреля 1955 года в Москве в семье рабочих. Имя он сменил на Крис в 1972 году в честь героя "Соляриса" Криса Кельвина.

Творческий путь

Кельми окончил в школьное время музыкальную школу, а затем Московский институт инженеров транспорта, в том числе аспирантуру и какое-то время работал на стройке тоннеля. Впоследствии решил поступить в Музыкальное училище им. Гнесиных, в котором выучился на пианиста.

В 1970 году Кельми увлекся рок-н-ролом, организовал группу Садко, затем пел в коллективе Автограф. Режиссер Марк Захаров пригласил Кельми в театр, где музыкант участвовал в постановках музыкальных спектаклей.

Прорывом для музыканта стала песня "Ночное рандеву", которую публика услышала в 1988 году и сразу полюбила.

Также легендарным хитом Кельми стала композиция "Замыкая круг".

Затем Кельми писал песни к фильмам, мультфильмам, а также принимал участие в записи нескольких сезонов российской Фабрики звезд. Всего музыкант написал свыше 200 песен и выпустил 13 альбомов в соавторстве и сольно.

Личная жизнь

Кельми на протяжении тридцати лет состоял в браке со своей супругой Людмилой, которая в 1988 году родила ему сына Кристиана. В 2016 году пара развелась из-за алкогольной зависимости и агрессии певца. Сыну Кельми купил квартиру в Москве. Кристиан увлекается музыкой и боевыми искусствами, окончил Академию права и управления.

После развода Кельми живет в затворничестве в своем доме в Подмосковье, где у него оборудована студия звукозаписи. Неоднократно задерживался за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и получал несколько дней ареста. В 2017 отправился на реабилитацию в клинику в Таиланд, где лечились телеведущая Дана Борисова и певец Евгений Осин. Позже он также прошел курс лечения от эпилепсии в одной из московских клиник.

/ Фото: Instagram/Дана Борисова

Кельми неоднократно появлялся на телевизионных эфирах в нетрезвом состоянии. Например, на шоу, посвященному юбилею певца Сергея Челобанова, пьяный музыкант пытался подарить имениннику свои зубные протезы.

/ Фото: скриншот из видео

Брат Кельми утверждал, что певцу в доме помогал специально нанятый сотрудник, однако состояние его было неудовлетворительным. Музыкант написал завещание, в котором наследниками указал бывшую жену и сына.

Смерть после Нового года

Российские СМИ сообщили, что Кельми умер 1 января в своем загородном доме в Подмосковье. Отмечается, что узнать информацию удалось от сотрудницы местного агентства ритуальных услуг, которая отправила журналистов за комментариями к жене певца.

У супруги Кельми комментарий взять пока не удалось. Брат исполнителя утверждает, что последней умершего видела его жена Людмила, которая навещала его 30 декабря. После Нового года автор советских хитов на связь не выходил.

"Боже, какой ужас! Как же жаль их... Не знаю о его смерти, но предчувствую, что это правда", - прокомментировала известие Дана Борисова, которая лечилась вместе с Кельми в Таиланде.

Напомним, в 2018 году ушли из жизни известные актеры, певцы, политики и просто талантливые люди. Главред собрал их всех в одном материале, вспомнив легендарные взлеты и досадные падения знаменитостей.

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