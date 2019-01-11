"Сепары *баные разъезжают": в Минске таксиста заставили снять георгиевскую ленту

Таксист в Минске украсил автомобиль георгиевской лентой / Фото: УНИАН

В Минске пассажир местного такси заставил водителя автомобиля снять с зеркала аксессуар – георгиевскую ленту.

Видео разговора с нецензурной лексикой опубликовал на своей странице в Twitter пользователь РБ головного мозга.

"А может у нас тут на такси сепары *баные разъезжают?.. Такие вот у*баны, которые "русский мир" в Минске ждут?.. Крым чей?"- резко начал разговор пассажир.

Мужчина весьма агрессивно беседовал с таксистом и порекомендовал открыть гугл-карту и посмотреть, чей Крым.

"Так вы х*йню снимали с машин, вы с этой ху*ней кататься по Минску не будете", - сказал он.

Водитель снял георгиевскую ленту с зеркала автомобиля и пообещал выбросить в мусор. К слову, с пассажиром, который обвинил его в сепаратизме, таксис вел себя весьма вежливо.

В Минске мужик заставил снять георгиевскую ленту таксиста.



Эпичный диалог про Крым и сепаров pic.twitter.com/P2zCkvj1eX — РБ головного мозга (@belamova) 11 января 2019 г.

Напомним, в Киеве представители праворадикальной организации С14 сожгли запрещенную в страну символику − георгиевскую ленту, принадлежавшую гражданам РФ.