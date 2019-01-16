Социолог сказал, кого Путин может назначить преемником

16 января 2019, 11:43

Президент РФ в случае формального отхода от власти может пытаться рулить из-за кулис, полагает эксперт.

Социолог полагает, что в РФ Владимир Путин может назначить своим преемником формальную фигуру
В РФ Владимир Путин может назначить своим преемником формальную фигуру, полагает социолог / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин при жизни может назначить своим преемником чисто формальную фигуру типа премьер-министра Дмитрия Медведева или главы Минобороны Сергея Шойгу.

Если глава России при жизни назначит своего преемника, то все равно будет пытаться рулить из-за кулис, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, он сомневается, что в РФ граждане поддержат преемника Путина.

"Кого бы Путин мог назначить своим преемником, если бы вдруг решил отойти в тень? Я думаю, что пока Путин жив, если он и назначит своего преемника, это будет чисто формальная фигура типа Медведева или Шойгу…", — отметил аналитик.

Читайте такжеРоссийский социолог назвал преемника Путина"Поддержат ли россияне преемника Путина, я, честно говоря, сомневаюсь", — заявил социолог.

Публицист почеркнул, что сейчас ситуация изменилась: "по всем соцопросам за последние полгода мы видим явное снижение рейтинга основных властных институтов в России, в том числе президента".

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил Главреду, что преемник Владимира Путина надругается над нынешним президентом России.

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Россия преемник Владимир Путин Игорь Эйдман
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