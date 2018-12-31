Политолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным

Нынешнего президента РФ в стране будут использовать как политическую технологию многоразового использования, полагает эксперт.
Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что преемник президента РФ Владимира Путина надругается над нынешним российским лидером.
В будущем глава России надолго войдет в политическое тело страны, рассказал эксперт на чате в Главреде.
По его словам, точно так же, как экс-первый секретарь Центрального комитета Компартии СССР Никита Хрущев надругался над советским диктатором Иосифом Сталиным, "преемник Путина надругается над Путиным".
"Но не спорю, что в дальнейшем Путин войдет в политическое тело России надолго, и им будут пользоваться как политической технологией многоразового использования", — отметил собеседник.Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.