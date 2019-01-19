В Чехии трагически погиб успешный и известный житель Закарпатья

В Чехии в ДТП погиб Василий Пукман / facebook.com/vasyl.vasyl.31

В Чехии в аварии на дороге трагически погиб известный, успешный житель Закарпатской области Украины Василий Пукман.

Украинец погиб в ДТП в пятницу, 18 января, написал участковый офицер полиции Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий в Facebook.

По словам правоохранителя, погибший был хорошим человеком.

"…в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия...", — сообщил полицейский.

В Чехии в ДТП погиб Василий Пукман / Скриншот с facebook.com/njysik

Напомним, утром 10 января в польском городе Илжа в аварии трагически погиб известный украинский журналист Роман Кисиль, также жертвой ДТП стала его мать.