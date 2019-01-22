В России возросло число жертв крушения ракетоносца

В РФ число жертв крушения бомбардировщика возросло до трех человек / Скриншот видео с youtube.com

В Российской Федерации количество жертв крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области возросло до трех человек.

В России в военной больнице умер пилот самолета, пострадавший при его крушении, сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.

"(Пострадавший — Ред.) один погиб, это тот, который был в военном лазарете", — сообщил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что днем 22 января в Мурманской области РФ Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Позже появилась информация, что погибли двое из четырех членов экипажа самолета, а еще двое — пострадали.