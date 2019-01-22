Украина запустит вещание своего канала в Беларуси

канал "УА ТВ" / Mediasat

Украинский канал UATV начнет вещать на Беларусь в самые ближайшие дни. С таким заявлением во вторник, 22 января, выступил посол Украины Игорь Кизим.

"Контракт уже подписан. Провайдер направил документы в Министерство информации Беларуси для получения разрешения на трансляцию. Думаю, это вопрос нескольких дней", — сказал дипломат.

По словам Кизима, транслироваться UATV будет в кабельных сетях Беларуси.

"Технические вопросы все уже решены. Не сомневаюсь, что решение Мининформа будет положительное, потому что это было обещано на самом высоком уровне [...] Там есть новостные блоки и много разнообразной информации про Украину — ее культуру, традиции, обычаи, а также современную жизнь", — подытожил посол.

Напомним, ранее журналист спрогнозировал чем угрожает Украине поглощение Беларуси Россией. Позднее, представители украинской праворадикальной организации "Правый сектор" предложили президенту Беларуси Александру Лукашенко "помочь победить Путина".