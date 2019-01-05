Журналист спрогнозировал, чем угрожает Украине поглощение Беларуси Россией

Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

Если Кремль доведет до логического завершения сценарий по поглощению Беларуси, то Украина станет окружена с трех сторон вражескими территориями.

Такого мнения придерживается известный украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Самое главное для нас — если падете вы, то мы окажемся фактически окружены Российской Федерацией. И с точки зрения войны это не в нашу пользу. Поэтому держитесь и боритесь за свою страну", — обратился он к белорусам через свой видеоблог на портале Youtube.

Читайте такжеУ Путина сделали заявление по присоединению Беларуси к РФОднако, Цимбалюк предостерег и жителей Украины, дабы те не питали напрасных надежд - мол, Россия переключится с Украины на Беларусь. Журналист уверен, что Кремль вполне способен совершить попытку завоевания обеих государств.

"Если в начале может показаться, что Кремль будет отвлечен на Беларусь и нам станет на какое-то время легче, на это рассчитывать не стоит. Ведь Россия — страна большая, мощная, и когда вопросы касаются каких-то плохих делишек, сил у них хватит. Поэтому давайте будем бдительными", — призвал он украинцев.

Напомним, ранее были названы страны, которые могут стать целями дальнейшей экспансии РФ.