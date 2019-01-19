"Правый сектор" пообещал Лукашенко помочь победить Путина

"Правый сектор"

Организация "Правый сектор" заявила о готовности поддержать президента Беларуси Александра Лукашенко в "борьбе с Кремлем", вплоть до предоставления военной помощи.

Об этом сообщается на официальном сайте "Правого сектора".

"Перед Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности, или путь решительного сопротивления, который начнется с расторжения Союзного договора раз и навсегда. Маневрировать долго не получится", - говорится в сообщении.

В организации заявили, что считают своим долгом помочь белорусской нации в ее "историческом стремлении к независимости".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "перечеркнут" ради размещения на территории Украины натовских ракет.

"И не дай бог там (в Украине. - Прим.) будут поставлены ракеты меньшей и средней дальности... Сейчас этот договор перечеркнули фактически. До Урала обстреливаться полностью малыми ракетами будет вся Россия", - сказал Лукашенко