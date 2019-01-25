"Когда россиянам жрать будет нечего": российский политолог рассказал, когда вернется Крым

25 января 2019, 06:47

Рассчитывать на юридические технологии возвращения Крыма Украине не стоит, отметил эксперт.

Крым
Когда Россия вернет Крым / Reuters

Независимо от того, кто будет хозяйничать в Кремле, Россия добровольно Крым Украине никогда не вернет.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на Главреде.

"Потому что такое решение вызовет негативную реакцию большинства российского общества. Это заранее понятно, – пояснил он. – Крым может вернуться в состав Украине, когда и если произойдет очередной сеанс утраты федеральным центром контроля над регионами, как это было перед крушением Советского Союза. Да и то я не уверен, что Крым захочет возвращаться в состав Украины. Я думаю, что крымчане предпочли бы суверенное государство, промежуточное между Россией и Украиной".

Читайте такжеМесть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет КурилыРассчитывать на юридические технологии возвращения Крыма Украине не стоит, потому что Россия уже нарушила юридические нормы и вряд ли есть смысл дальше пытаться вернуться в правовое поле, отметил эксперт.

"Так что я думаю, что на многие годы, даже десятилетия вперед Крым так и будет оставаться де-факто непризнанным, а Россия будет его считать своим. И вряд ли кто-то до того, как российская государственность начнет разваливаться, вообще будет заниматься этим вопросом. Потому что, с точки зрения электоральной поддержки, это проигрышный вариант. Им займутся, только когда будет совсем край. Если он будет… Это далеко не факт, потому что в России рыночная экономика худо-бедно существует, соответственно, такого, как было на закате Советского Союза, ожидать не приходится", – пояснил политолог.

По его словам, Крым – это символическое приобретение.

"86% населения России поддерживали "Крым-наш", и это никуда не делось и не денется. А денется только тогда, когда россиянам уже просто станет не до чего, когда просто не будет еды. Только тогда россияне могут сказать: "Черт с ним, с Крымом. Пусть лучше Запад даст нам гуманитарную помощь, потому что в магазинах пусто, есть нечего". Так было в советские времена", – заявил Орешкин.

Он напомнил, что распад Советского Союза, согласно данным "Левада-центра", среди обеспокоенностей граждан занимал 6-7-е место, а на первом месте был товарный дефицит, на втором – недостаточность заработка, на третьем – безопасность и бандитизм. То есть далеко не в первую очередь люди расстраивались из-за того, что Советский Союз распался.

Читайте также"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым"Так вот, до того момента, когда будет совсем не до патриотической риторики – а это бывает, когда жрать нечего – Крым будет оставаться российским. И ни один из новых российских политиков не рискнет подорвать свою электоральную поддержку такого рода шагами. Поэтому я думаю, что к вопросу Крыма нужно относиться философски. Если что-то и начнет меняться, то только тогда, когда начнет рассыпаться вся российская вертикаль, что рано или поздно произойдет, но до этого еще надо дожить", – резюмировал эксперт.

Ранее были названы потери каждого россиянина из-за аннексии Крыма. РФ платит за захват Крыма серьезную цену, сообщил экс-депутат Госдумы.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Крым аннексия Крыма Дмитрий Орешкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:56
Москву ждет невиданное унижение
06:47
"Когда россиянам жрать будет нечего": российский политолог рассказал, когда вернется Крым Видео
06:34
"Украинский Наполеон": астролог рассказал, каким президентом будет Зеленский
05:55
Российский политолог рассказал о "свинье" Путина для Порошенко
05:20
Пережить январь: астролог раскрыл, кому предстоят трудности и испытания Видео
04:43
"Сиси просто загляденье": Анна Седокова еле удержала пышную грудь в платье с глубоким декольте
04:02
В Сети опубликовали топ-5 самых "пламенных" секс-поз
03:10
Politico: Трамп всеми способами препятствует Северному потоку-2
02:08
В России впервые за 10 лет сократилось население
01:17
Playboy создал коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина Фото
00:33
День Тетяни: як привітати зі святом та з Днем ангела Фото
24 января, четверг
23:41
Мадуро категорически отказался уходить с поста президента Венесуэлы
23:20
В России раскрыли подробности взрыва и пожара в жилом доме в Балашихе
23:00
"Это приговор": астрологи рассказали, удержит ли Мадуро власть Видео
22:50
Легендарная супермодель смело "засветила" грудь на модном показе: опубликовано фото
22:41
"Писюны как парад украинских войск": в С14 рассказали о мести скандальному скульптору Фото
22:36
Мужчина устроил публичную трансляцию "секс-фестиваля", устроенного его пасынком
22:16
Смертельное ДТП с военными на Херсонщине: к расследованию подключилось ГБР Фото Видео
22:15
Нардеп предложил отобрать Кавказ и Кубань у России силой
21:54
"Вот это сисяо": Тодоренко поразила пикантным фото Видео
21:31
НАТО обвинило Россию в размещении новых ядерных ракет в Европе Видео
21:21
Ученые изобрели новый способ предотвращения рака
21:13
ФБР пожаловалось, что у них нет денег на наркотики Видео
20:49
В Подмосковье громыхнул взрыв и запылал пожар в многоэтажке: опубликованы фото, видео Видео
20:35
"Украина – лузер": экономист пояснил, чем грозит стране новый мировой кризис Видео
20:02
К Украине в гости нагрянут "арктические родственники": синоптики дали прогноз погоды до конца недели Видео
19:40
Путин поддержал свергнутого президента Венесуэлы
19:17
"Приказ силовикам остановить мракобесие": Поклонская неожиданно прокомментировала приговор Януковича Видео
19:07
"Саечка за испуг": Путинский телепропагандист жестко разыграл украинского политолога - опубликовано видео Видео
18:48
Российская журналистка рассказала о том, как РФ нужно каяться за войну на Донбассе
18:36
Как выросли военные пенсии в Украине и что ждет остальных пенсионеров в 2019 году Видео
18:05
Министр Рева объяснил, кому из украинцев будет положена субсидия "живыми" деньгами
17:37
В Черновицкой области ученик "траванул" 17 школьников из газового баллончика
17:22
В Минсоцполитики рассказали, стоит ли оплачивать громадные квитанции за газ
17:06
Суд вынес приговор Януковичу
16:55
"Деколонизация на марше": Вятрович отрапортовал о сносе памятника Суворову в Киеве
16:51
Кандидата в президенты Украины словили за воровством шапок в Давосе
16:39
"Мы сексуальны и все нас хотят": Владимир Кличко в Давосе рассказал, почему Украина нужна инвесторам
16:30
Украинский депутат подарил российской журналистке туалетную бумагу с Путиным
16:27
"Взяли Свету Лободу": Tayanna призналась, что хотела попасть в "ВИА Гру" Видео
15:59
Глава МВФ пришпорила Порошенко в Давосе
15:51
Бряцают оружием: Россияне вывели военные корабли на учения в Черном море
15:50
"Песни ужасные, бездарны": эпатажный музыкальный журналист "разнес" последние треки Пугачевой
15:37
Украинские нардепы в кулуарах ПАСЕ ответили путинским "пропагандонам" Видео
15:37
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с Россией
15:33
"Закрыть украинский вопрос": глава разведки раскрыл планы Кремля по Украине в 2019 году
14:54
Из поместных церквей на интронизацию Епифания приедет только Константинополь
14:50
"Совсем как мышь": Регину Тодоренко без макияжа и в мешковатой одежде разнесли в сети
14:42
Захват украинских моряков: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу Видео
14:27
Переворот в Венесуэле: что делать Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять