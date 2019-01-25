"Когда россиянам жрать будет нечего": российский политолог рассказал, когда вернется Крым

Когда Россия вернет Крым / Reuters

Независимо от того, кто будет хозяйничать в Кремле, Россия добровольно Крым Украине никогда не вернет.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на Главреде.

"Потому что такое решение вызовет негативную реакцию большинства российского общества. Это заранее понятно, – пояснил он. – Крым может вернуться в состав Украине, когда и если произойдет очередной сеанс утраты федеральным центром контроля над регионами, как это было перед крушением Советского Союза. Да и то я не уверен, что Крым захочет возвращаться в состав Украины. Я думаю, что крымчане предпочли бы суверенное государство, промежуточное между Россией и Украиной".

Читайте такжеМесть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет КурилыРассчитывать на юридические технологии возвращения Крыма Украине не стоит, потому что Россия уже нарушила юридические нормы и вряд ли есть смысл дальше пытаться вернуться в правовое поле, отметил эксперт.

"Так что я думаю, что на многие годы, даже десятилетия вперед Крым так и будет оставаться де-факто непризнанным, а Россия будет его считать своим. И вряд ли кто-то до того, как российская государственность начнет разваливаться, вообще будет заниматься этим вопросом. Потому что, с точки зрения электоральной поддержки, это проигрышный вариант. Им займутся, только когда будет совсем край. Если он будет… Это далеко не факт, потому что в России рыночная экономика худо-бедно существует, соответственно, такого, как было на закате Советского Союза, ожидать не приходится", – пояснил политолог.

По его словам, Крым – это символическое приобретение.

"86% населения России поддерживали "Крым-наш", и это никуда не делось и не денется. А денется только тогда, когда россиянам уже просто станет не до чего, когда просто не будет еды. Только тогда россияне могут сказать: "Черт с ним, с Крымом. Пусть лучше Запад даст нам гуманитарную помощь, потому что в магазинах пусто, есть нечего". Так было в советские времена", – заявил Орешкин.

Он напомнил, что распад Советского Союза, согласно данным "Левада-центра", среди обеспокоенностей граждан занимал 6-7-е место, а на первом месте был товарный дефицит, на втором – недостаточность заработка, на третьем – безопасность и бандитизм. То есть далеко не в первую очередь люди расстраивались из-за того, что Советский Союз распался.

Читайте также"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым"Так вот, до того момента, когда будет совсем не до патриотической риторики – а это бывает, когда жрать нечего – Крым будет оставаться российским. И ни один из новых российских политиков не рискнет подорвать свою электоральную поддержку такого рода шагами. Поэтому я думаю, что к вопросу Крыма нужно относиться философски. Если что-то и начнет меняться, то только тогда, когда начнет рассыпаться вся российская вертикаль, что рано или поздно произойдет, но до этого еще надо дожить", – резюмировал эксперт.

Ранее были названы потери каждого россиянина из-за аннексии Крыма. РФ платит за захват Крыма серьезную цену, сообщил экс-депутат Госдумы.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.