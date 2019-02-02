В МИД Польши уточнили заявление о размещении в Европе ядерных ракет

В МИД Польши заявили, что журналисты исказили информацию / Фото: gov.pl

В Министерстве иностранных дел Польши внесли ясность в интервью главы ведомства Яцека Чапутовича, отметив, что журналист издания Der Spiegel исказил заявление польского чиновника относительно размещения на европейской территории американских ракет с ядерными боеголовками.

В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства подчеркнули, что название опубликованного материала не передает сути разговора. Отмечается, что глава МИД Польши говорил о положительном эффекте, но не требовал размещать ракеты на польской территории.

"В разговоре с журналистом немецкого еженедельника по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности глава польской дипломатии отметил, что Европа в настоящее время базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дальнейшее присутствие ядерных сил США отвечает интересам Европы, однако министр никаких требований не озвучивал.

Напомним, ранее в СМИ заявили, что, согласно заявления Чапутовича, размещение американских ядерных ракет на территории Польши будет иметь исключительно положительный эффект для всех стран Европейского Союза.