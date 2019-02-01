В Польше рассказали о пользе размещения ракет США вблизи Украины

Яцек Чапутович не сомневаются, что для Европы американские ракеты будут весьма полезны / Фото: УНИАН

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских ядерных ракет на территории Польши будет иметь исключительно положительный эффект для всех стран Европейского Союза.

"Все зависит от того, как Россия поведет себя в будущем и продолжит ли она свою агрессивную политику в области вооружений. Впрочем, в наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - цитирует польского чиновника Spiegel.

Чапутович призывает США разметить ракеты на территории Польши в ответ на прекращение ракетного договора. Он подчеркивает, что Россия понимает только язык силы.

Министр не исключает, что в скором будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО.

Как ранее сообщалось, США со 2 февраля выходят из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). После этого даётся полгода на то, чтобы "Россия начала соблюдать условия договора".

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что намерения Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обусловлено претензией России на новую геополитическую перспективу.