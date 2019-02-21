"Не достоин": В Госдуме хотят заменить Лазарева на "Евровидение" группой десантников

"Крылатая пехота" / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от ЛПДР Александр Шерин публично предложил главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому и гендиректору телеканала Россия Олегу Добродееву вместо Сергея Лазарева отправить от России на песенный конкурс "Евровидения" в Израиль.

По мнению народного избранника, Лазарев не заслуживает представлять Россию из-за своей позиции по Крыму (певец признавал его украинским - Главред). Шерин предложил Мединскому отправить на "Евровидение-2019" группу "Крылатая пехота" (коллектив из рязанского десантно-штурмового училища).

Напомним, ранее требовал не пускать Лазарева на Евровидение и ругал его на все корки "начальник" Шерина – лидер фракции ЛДПР, одиозный политик Владимир Жириновский.