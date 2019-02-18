"Чтобы не было этого певца": Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Владимир Жириновский и Сергей Лазарев / скриншот из YouTube

Одиозный российский политик и лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" публично выступил против поп-певца Сергея Лазарева, который в нынешнем году поедет от РФ в Израиль на конкурс Евровидение-2019.

Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? "Крым – это Украина". Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца". "У нас уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России", – цитирует его новостное агентство РИА Новости.

Отрывок того самого интервью, в котором Лазарев признал Крым украинским.

Напомним, ранее российская поп-певица Лолита призналась, что считает полуостров Крым украинским. За что и была предана обструкции россиянами. Позднее певица утверждала, что ее не так поняли и вообще использовали как резиновое изделие.