"Бедный человек из подворотни": Российский режиссер жестко распек Путина

Владимир Путин / Reuters

Выбирая Владимира Путина, россияне голосовали за образ нового, здравомыслящего человека, но получили правителя с синдромом бывшего бедняка и неуемной тягой к деньгам.

Так нелестно о российском президенте высказался известный режиссер-комедиограф Юрий Мамин, недавно вынужденный эмигрировать из России в США, сообщает Радио Свобода.

По словам режиссера, передача президентского поста от Ельцина к Путину вместо оздоровления и очищения России, обернулась для россиян еще большей тягой властей к деньгам.

"Пьяный Ельцин, который мог писать на шасси самолета в присутствии встречающей делегации, — это был позор для России. Такие вещи разлагают население. Да, Путин дал новые надежды. Мы рассчитывали на то, что им управляет здравый смысл, а потом выяснилось, что его нет, есть только одно стяжательство, желание бедного человека из подворотни нахапать как можно больше для своей компании", — объяснил Мамин.

Юрий Мамин / Ruspekh

Режиссер также признается, что сейчас не видит никаких рецептов выздоровления для оглупленной России.

"Никто не верит в совесть, в честь, в достойные человеческие качества, а все занимаются только стяжательством. Ненавидят верхушку, потому что она богаче их, но большинство хотело бы поменяться с ними местами. Путин уйдет рано или поздно, а что будет с этой оглупленной, отравленной страной, которая была когда-то самой читающей, а стала одной из самых невежественных. Ну что тут делать?", - рассказал он.

К слову, Мамин известен своими сатирическими фильмами Окно в Париж, Бакенбарды, Праздник Нептуна, Фонтан, Не думай про белых обезьян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скончался Владимир Вардунас - постоянный соавтор и сценарист фильмов Мамина.