Сейм Польши радикально изменил закон о Карте поляка

13 апреля 2019, 18:59

Документ теперь могут получить граждане всего мира.

Сейм Польши
Польские депутаты расширили число граждан, которые могут получить Карту поляка / УНИАН

Сейм Польши ратифицировал предложенные правительством изменения в закон о Карте поляка.

Как сообщает Польское радио, за новое положение законопроекта отдали свои голоса 410 из 460 депутатов законодательного органа власти.

"Согласно постановлению депутатов, круг потенциальных бенефициаров Карты поляка расширен. Благодаря принятым изменениям, этот документ смогут получить лица польского происхождения из всех стран мира, а не только жители бывшего СССР", - сказала депутат правящей партии Право и справедливость Анна Шмидт-Родзевич.

По словам польского политика, новые поправки в закон являются по-настоящему переломными. Впервые Картой поляка смогут воспользоваться лица польского происхождения, не имеющие гражданства Польши и проживающие в любой стране мира.

Как известно, Карта поляка — документ, подтверждающий принадлежность лица — гражданина одной из стран СНГ и Балтии — к польскому народу. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера при проживании на территории Польши.

Напомним, польские консульства в Украине за шесть месяцев 2018 года приняли свыше 7,2 тысяч заявлений от украинских граждан для получения карты поляка.

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СССР Польша Балтия Сейм СНГ Карта поляка
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