Ниже Кении и Кыргызстана: Украина откатилась вниз в рейтинге свободы СМИ

Украина откатилась вниз в рейтинге свободы СМИ / фото: zn.ua

Украина опустилась на одну ступеньку вниз в индексе свободы СМИ по состоянию на 2019 год, опубликованном международной правозащитной организацией Репортеры без границ.

Правозащитники поставили Украину на 102 место и подчеркнули, что самыми большими вызовами для свободы слова в Украине остаются такие проблемные явления, как слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.

При этом негативно на ситуации со свободой слова в стране сказывается и война на Донбассе, а также факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.

На первом месте в индексе свободы СМИ оказалась Норвегия. Эта страна уже третий раз подряд занимает первое место в ежегодных рейтингах "Репортеров без границ" относительно свободы прессы. Германия в этом году - на 13 месте.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина добавила лишь 7 баллов в глобальном рейтинге Индекс восприятия коррупции.