Правозащитники объяснили, почему Украина упала в рейтинге свободы в Сети

Украина упала в рейтинге "Свободы в Интернете" из-за запретов властей, полагают эксперты / timetracker.yaware.com.ua

В международной неправительственной правозащитной организации Freedom House сообщили, что за последние семь лет Украина по уровню свободы в Интернете с "совершенно свободной" превратилась в "частично свободную".

Наша страна в 2012 году занимала 25 место в рейтинге "Свободы в Интернете", а в 2017-м опустилась на 45-е, сообщили в организации со ссылкой на отчет.

По данным Freedom House, украинские эксперты связывают падение Украины в рейтинге с постоянными стремлениями силовых структур государства "контролировать и запрещать" свободу слова в Интернете, а также с блокированием ресурсов без решений суда.

"Еще семь лет назад… Freedom House… в своем рейтинге… определяла Украину как абсолютно свободную по уровню свободы в Интернете. В отчете за 2012 год наша страна занимала 25-е место. Но в последующие годы этот показатель начал ухудшаться", — говорится на сайте организации.

В Freedom House подчеркнули, что даже после Революции Достоинства уровень свободы в украинском сегменте Сети продолжал снижаться. "И в 2017 году Украина заняла уже 45-ю позицию... эксперты связывают это, в частности, с признаками цензуры в Интернете, блокировкой контента и преследованием за сообщения в сетях", — отмечается в публикации.

Напомним, 17 мая 2017 года вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в украинском сегменте Интернета российского Яндекса и соцсетей — "ВКонтакте", а также "Одноклассники".