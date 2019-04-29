В Польше таксист намеренно сбил велосипедиста-украинца

Таксист намеренно сбил велосипедиста на тротуаре / Фото:Łukasz Woźnica/newspix.p

В польском Вроцлаве по решению суда на три месяца арестован водитель такси, совершивший намеренный наезд на велосипедиста-украинца.

Как сообщает местное издание Fakt, инцидент случился 27 апреля в центре города.

Очевидцы сообщают, что гражданин Украины, который ехал на велосипеде, нарушил правила дорожного движения, выехав на проезжую часть на красный свет. Неосмотрительность велосипедиста едва не спровоцировала масштабное ДТП.

"После столкновения мужчины на минутку задержались, после этого велосипедист поехал. Водитель автомобиля двинулся за ним, заехав на территорию парка", - сообщили в полиции Вроцлава.

Читайте такжеСейм Польши радикально изменил закон о Карте полякаВпоследствии водитель такси выехал автомобилем на предназначенную для пешеходов и велосипедистов аллею, догнал украинца и наехал на него. Скорую для пострадавшего вызвали случайные прохожие. Медики установили, что у него раздроблена грудная клетка. На данный момент он госпитализирован, его состояние стабильно.

Водителя на месте происшествия задержала полиция по обвинению в попытке умышленного убийства. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако 37-летний таксист свою вину категорически отрицает.

"Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей", - заявил он.

Доказательством вины поляка стала запись видеорегистратора.

Напомним, Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины и отправился в Польшу.