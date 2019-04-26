Владимир Рубан покинул Украину и сейчас находится в Польше - СМИ

Владимир Рубан / УНИАН

Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, бывший руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус уехал из Кива в столицу Польши Варшаву.

На данный момент неизвестно, это переезд или временный визит.

Как сообщалось ранее, вечером 15 апреля Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко.

Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения. После этого решения как Савченко, так и Рубан получили право перемещаться как по Украине, так и за ее пределы.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.