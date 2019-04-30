В Чехии суд поддержал владельца отеля, который не селит отрицающих аннексию Крыма постояльцев

Томаш Крчмарж решил бороться за справедливость относительно Крыма / Фото: Facebook/Yevhen Perebyinis

Конституционный суд Чехии 30 апреля принял решение в пользу владельца отеля Brioni Boutique Томаша Крчмаржа в чешской Остраве, который отказывался селить российских граждан, не осуждающих аннексию Крыма.

Как сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Facebook, судьи не увидели в действиях владельца отеля признаков дискриминации.

"24 марта 2014 в своем отеле он вывесил объявление о том, что из-за аннексии Россией Крыма граждан РФ здесь селить не будут. Через несколько дней, однако он изменил условие: граждан России отель будет поселять только в случае, если они письменно заявят об осуждении оккупации Крыма", - рассказал Перебийнис.

Впоследствии чешская торговая инспекция оштрафовала Крчмаржа на 50 тыс. крон (примерно 2 тыс. евро), расценив его действия как дискриминацию.

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"Нужно напоминать людям, которые плохо учили историю, что может произойти, если не обращать внимание на некоторые вещи. Россияне уже здесь когда-то были. Я их здесь больше не хочу ни для себя, ни для своих детей. Путин сделал то же, что перед войной сделал Гитлер в Судетах", - заявил Крчмарж.

Суд принял решение, что аннексия Крыма противоречит основополагающим принципам международного права, сославшись на позицию международных организаций, а также МИД Чехии. После вердикта владелец отеля Brioni Boutique анонсировал свою позицию в интернете, подчеркнув принципиальную позицию по Крыму.

Напомним, генерал Игорь Романенко считает, что захваченный Россией Крым вернется под контроль Украины, но на возвращение полуострова уйдут десятилетия.