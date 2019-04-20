Французский депутат увидел лицемерие в санкциях против России

Жульен Рошеди в Крыму наговорил России комплиментов / Фото: gazetacrimea.ru

Французский экс-депутат член партии Национальный фронт Жульен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за аннексии Крыма.

"Экономический потенциал действительно велик. Это ведь Черное море — очень интересное место между Россией, Европой и Турцией, с точки зрения экономики — это очень важный фактор. Но, к сожалению, Франция ввела эти лицемерные санкции, и этот потенциал растворился. Когда я говорю "лицемерные", я имею в виду, что все... считают, что Крым принадлежит России. Крым — русский. Подавляющее большинство населения — это русские, русскоязычные люди, и они хотят быть русскими", - сказал он в рамках Ялтинского международного экономического форума в Крыму, сообщает RT.

Читайте такжеУкраина обложила Россию новыми санкциямиРошеди заявил, что Крым – это исторически русская территория, поэтому он не видит в аннексии полуострова ничего предосудительного.

"Глупо вводить санкции для такого региона, тогда как мы все прекрасно знаем, что российское присутствие здесь законно. Это не означает, что нужно быть против Украины, и я поддерживаю сближение Евросоюза с европейской Украиной", — добавил он.

Напомним, французский депутат Тьерри Мариани заявил, что ЕС должен принять санкции в отношении Украины за неисполнение положений минских договоренностей.

Как ранее сообщалось, Мариани рассказал российским журналистам о регулярных поездках на аннексированный Россией украинский полуостров Крым.