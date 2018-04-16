В России депутат в ответ на санкции США растоптал свой iPad: видео

В городе Ярославле РФ депутат муниципалитета Дмитрий Петровский в ответ на американские санкции растоптал экран своего iPad.

Демонстрацию действа, которая впоследствии вызвала многочисленные комментарии, россиянин опубликовал в Facebook.

"В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример", - подписал Петровский в комментариях к видео, где пользователи соцсети высказывали недоумение увиденным.

В комментариях к посту Петровский пишет, что призывает последовать его примеру премьера Дмитрия Медведева и других российских политиков.

Пользователи соцсети спрашивают у депутата, готов ли он уничтожить все американское в своем быте – в том числе корейский телефон и страницу в Facebook. Петровский ответил, что у него в обиходе почти нет товаров из США, мол, велосипедом пользуется чешским, а автомобилем французским.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новые и чрезвычайно жесткие санкции США против России.