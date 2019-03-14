Французский политик требует ввести санкции ЕС против Украины

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Президент ассоциации Франко-российский диалог, кандидат на выборах в Европарламент и французский депутат Тьерри Мариани заявил, что ЕС должен принять санкции в отношении Украины за неисполнение положений минских договоренностей.

"Если в ЕС говорят о необходимости принятий каких-то санкций, то их нужно применять и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских соглашений", - цитирует его РИА Новости.

Мариани заявил, что ездил в Донецк, оценивал ситуацию на месте и пришел к выводу, что Украина не сделала ничего для выполнения условий минских договоренностей. Он добавил, что именно в этом ЕС обвиняет Россию.

Читайте такжеДипломат рассказал о новом плане Кремля: зачем французские депутаты едут в оккупированный Крым"Во-первых, там написано, что нужно ввести автономию для территорий Донбасса – Рада до сих пор не проголосовала, даже не внесла на рассмотрение никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей ДНР и ЛНР, а также принятие нового закона о выборах. Но ни по одному из этих пунктов украинский парламент голосование так и не провел", - сказал он.

Мариани заключил, что если пункты соглашений не выполняются, то санкции нужно вводить и в отношении Украины.

Как ранее сообщалось, Мариани рассказал российским журналистам о регулярных поездках на аннексированный Россией украинский полуостров Крым.