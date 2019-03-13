Французский депутат рассказал о регулярных поездках в Крым

Французский депутат так любит Крым, что для него и аннексия не преграда / Фото: ru.krymr.com

Французский депутат Народного собрания бывший министр транспорта Тьерри Мариани рассказал российским журналистам о регулярных поездках на аннексированный Россией украинский полуостров Крым.

"Когда Крым воссоединился с Россией, я поехал туда в составе делегации из 12 парламентариев, работающих и бывших. Мы тогда стали одной из первых делегаций представителей парламента какого-либо государства. Это было в 2015 году", - цитирует француза телеканал 360.

Мариани заявил, что отправился в Крым и в пятую годовщину организованного Россией на территории полуострова референдума. Он добавил, что ему охотно составили компанию коллеги, которые, к слову, уже ранее посещали Крым.

"Не всем известно, но самое большое зарубежное кладбище французской армии находится в Крыму, в Севастополе", - отметил он.

Парламентарий акцентировал, что при украинской власти он ездил на полуостров семь раз.

Как ранее сообщалось, посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия заявил о невозможности оказывать влияние на поездки рядовых граждан страны в аннексированный Россией Крым.